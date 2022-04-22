Донецк, , 13:06 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 12:00 и 12:15 украинские войска обстреляли города Донецк и Горловка. Сначала с позиций в населённом пункте Пески был нанесён удар по Куйбышевскому району Донецка. Из миномёта калибра 120 мм выпущено пять мин. После установка «Град» из города Авдеевка выпустила пять ракет по Ясиноватой.