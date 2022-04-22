Москва, 22 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Рубль, который продолжает торговаться в отрыве от реальности, укрепляется несмотря на возобновление роста доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пара доллар/рубль, которая уже успешно обезоружила отметку 75 руб., сегодня, 21 апреля, успела добраться до 73 руб., после чего немного отскочила.

Российская валюта по-прежнему проявляет стойкость, игнорируя возвращение доллара к более чем двухлетним максимумам.

Медвежий откат «американца» оказался непродолжительным благодаря новой порции агрессивных сигналов от Федрезерва, который тщательно готовит рынки к энергичному повышению ставок в ближайшие месяцы.

Если раньше инвесторы прогнозировали ужесточение в диапазоне 0,25-0,5%, то теперь ожидания допускают подъема сразу на 0,75%, но не на ближайшем майском заседании.

В поддержку рубля выступило голосование в Госдуме, которое продлило полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Банка России еще на пять лет.

Но главным драйвером стойкости и укрепления «россиянина» остается требование продажи 80% валютной выручки экспортерами.

Рост курса рубля еще на 2-3% может подтолкнуть властей к послаблению этого параметра для начала до 50%, что автоматически ослабит позиции рубля, но постепенно.

Иными словами, не исключено, что доллар в моменте дойдет до планки в 70 руб., которая спровоцирует не только действия со стороны Центробанка РФ, но и привлечет на рынок покупателей иностранной валюты», — считает эксперт.

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