Москва, , 13:05 — REGNUM В России на ближайшие годы отсутствует альтернатива ЕГЭ. Об этом в ходе прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев Government.ru

«Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим», — сказал Музаев.

По его словам, школьники не испытывают сомнений в справедливости и объективности ЕГЭ, а за последние годы отсутствуют и критические заявления в адрес экзамена со стороны педагогов и специалистов.