В Рособрнадзоре не видят альтернативы ЕГЭ в ближайшие годы
Москва, 22 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В России на ближайшие годы отсутствует альтернатива ЕГЭ. Об этом в ходе прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Government.ru
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев
«Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим», — сказал Музаев.
По его словам, школьники не испытывают сомнений в справедливости и объективности ЕГЭ, а за последние годы отсутствуют и критические заявления в адрес экзамена со стороны педагогов и специалистов.