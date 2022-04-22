Чита, , 18:20 — REGNUM В Забайкалье благодаря нацпроекту «Образование», ширится сеть «IT-кубов». Как сообщили в правительстве региона, в 2022 году планируется открыть ещё шесть центров цифрового образования детей. Они будут доступны на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в Краснокаменском, Красночикойском, Могойтуйском, Нерчинском, Сретенском и Хилокском районах края, пояснила министр финансов Вера Антропова.

Занятия в «IT-кубе»

В «IT-кубах» будет проводиться обучение детей по нескольким направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, основы алгоритмов и логики, программирование роботов. На сегодняшний день в крае работает два центра «IT-куб», которые расположены в Чите и поселке Агинское.

На сегодняшний день в Забайкальском крае работает два центра «IT-куб», которые расположены в Чите и поселке Агинское.

«2021 год стал новым витком в развитии системы воспитания в образовательном пространстве края. На территории края продолжено развитие целевой модели развития региональной системы дополнительного образования. Для детей в возрасте от 5 до 15 лет дополнительные общеразвивающие программы реализуют 1168 учреждений края.

За счет создания в 2020 году 9450 новых мест для детей, в 2021 году удалось увеличить охват детей дополнительным образованием с 34,4 до 72,1%, а это 142 736 человек. В информационной системе «Навигатор» внесено 8169 дополнительных общеразвивающих программ. Наиболее востребованными стали программы профориентационной направленности, по финансовой грамотности, научно-технической и естественно-научной направленности», — отметила исполняющая обязанности министра образования и науки региона Татьяна Клименко.

По её словам, в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году в регионе будут созданы 2299 новых мест в организациях дополнительного образования.

«Мы видим, что есть существенные успехи. По сравнению с другими регионами РФ, Забайкальский край находится на хорошем уровне по внедрению целевой модели и развитию системы дополнительного образования. Динамика положительная. Уверен, что все у вас получится, при возникающих вопросах мы готовы оказать помощь. Самое главное — есть позитивный настрой, системная работа, в команде профессионалы», — заключил побывавший на днях в Забайкалье руководитель федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели дополнительного образования детей Александр Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», во всех регионах РФ развиваются центры дополнительного образования детей. По перспективным направлениям ИТ-отрасли дети могут бесплатно учиться в Центрах цифрового развития «IT-куб»: к 2024 году их станет 340.