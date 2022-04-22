Беляевский район, Оренбургская область, 22 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд вынес приговор по делу о нападении на сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, 28 ноября 2021 года пьяный оренбуржец отказался от прохождения процедуры медосвидетельствования и проявил агрессию. Инцидент произошел в Беляевском районе.

За нападение на полицейского мужчина привлечён к административной ответственности. Он оштрафован на 200 тыс. рублей.