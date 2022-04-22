Тюмень, , 13:03 — REGNUM В Тюменской области за помощью в органы соцзащиты обратились 329 жителей республик Донбасса и Украины, которые самостоятельно прибыли в регион. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Среди беженцев, прибывших на тюменскую землю, 90 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 52 людям.

Всем беженцам оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам.

Заявления на материальную помощь из федерального бюджета России подали уже 247 человек, 67 из них получили выплаты.