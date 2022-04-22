Москва, 22 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Реализация предложений Минстроя по проверкам оплаты услуг ЖКХ приведет к массовым злоупотреблениям и необоснованным поборам с граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

«ТНС энерго Ярославль» Счетчик

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Минстрой вынес на общественное обсуждение пакет поправок о новых правилах оплаты ЖКУ. В частности, предлагается ввести двойную плату для собственников, которые не пускают в квартиры проверяющих счетчики и не платят за временно проживающих. Двойной тариф предлагается начислять за три месяца до обнаружения «лишних» жильцов, если не ясно, когда именно они появились.

Миронов обратил внимание то, что с принятием законопроекта число мошенников, «проверяющих» счетчики и состав проживающих, вырастет в разы.

«Но даже если речь идет о реальных проверках, непонятно, каким образом будут вычислять «лишних» жильцов, кто и как будет доказывать, что люди там действительно проживают, а не зашли в гости. Будет некая видеофиксация, сбор доказательств или просто начнут «рисовать» этих жильцов всем и каждому, лишь бы содрать двойную плату? Эта абсурдная инициатива приведет к массовым злоупотреблениям и поборам», — отметил Миронов.

По его убеждению, на фоне текущей социально-экономической обстановки инициатива Минстроя выглядит провокацией.

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