Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки госпитализировали 24 заболевших COVID-19, при этом положительные результаты тестов на инфекцию получили 116 местных жителей (+11 к предыдущему дню). Об этом сообщили 22 апреля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

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В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 315 коек, которые занимают 254 человека. Еще 61 койка (19,37%) свободна и, как уточнили агентству в ведомстве, необходимости в дополнительных койках в регионе пока нет.

«За сутки поступило 24 человека. На ИВЛ находятся девять пациентов», — отметили в комздраве.

Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Тихвин (12) и Сертолово (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 184 905 человек, из них вылечились 179 503 человека (в том числе 119 человек были выписаны накануне), умерло за время пандемии 3470 жителей Ленобласти.

Напомним, медики призывают обезопасить себя и близких от инфекции и снизить угрозу тяжелого течения заболевания вакцинацией от коронавируса. В настоящий момент в Ленобласти полностью привилось 1 069 843 человека, в том числе 1030 подростков до 17 лет. За прошедшие сутки вакцинацию прошли 896 человек, в том числе 356 закончили вакцинацию. Ревакцинировалось 158 217 из ранее привитых.