Бразилиа, 22 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Легенда бразильского спорта Эдсон Арантес ду Насименту, также известный как Пеле, выписан из клиники в Сан-Паулу. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление больницы им. Эйнштейна.

World Economic Forum Пеле

В клинику 81-летний Пеле попал ещё 18 апреля. Сейчас он находится в «хорошем и стабильном клиническом состоянии».

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки, выявленной во время планового обследования.