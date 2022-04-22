Бухарест, 22 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило постановление об очередном повышении пенсий и основных социальных пособий в стране. Об этом, как передает 22 апреля «Румынское телевидение», сообщил премьер-министр Румынии Николае Чукэ журналистам.

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Согласно официальной информации, с 1 июля нынешнего года соответствующие выплаты будут индексированы в среднем на 10 процентов.

«В настоящее время для воплощения в жизнь этого проекта этого есть все необходимые средства», — отметил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

О механизмах реализации нового плана не сообщается. Предполагается, что соответствующие надбавки получат все без исключения пенсионеры и малоимущие граждане.