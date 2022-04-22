Липецк, 22 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

22 апреля выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом – на один меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 148 тыс. 642 случая заражения.

За весь период наблюдения 143 тыс. 99 человек выписаны после курса лечения, в том числе 127 – за последние сутки.

За весь период скончались 3675 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев.