Москва, , 12:59 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать отношение Кремля к идее захоронения тела вождя революции Владимира Ленина.

Ленин. Революция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оставляю без ответа этот вопрос. Тема не имеет отношения к нашему брифингу», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос перезахоронения Ленина поднимался неоднократно. Так, в 2020 году Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина.

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