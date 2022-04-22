Стокгольм, , 12:59 — REGNUM Шведский производитель товаров личной гигиены Essity уйдёт из России. Об этом 22 апреля заявил глава компании Магнус Грот.

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Компании в России принадлежат три фабрики, на них работают примерно 1,3 тыс. работников. Essity производит продукцию под торговыми марками Zewa, Libresse, Tork и Libero.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились, — заявил Грот. — В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (примерно 147 млн долларов)».

Глава компании проинформировал, что начата работа по выходу с российского рынка.