Норильск, Красноярский край, 22 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в отделе полиции в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, сообщение о смерти 37-летнего мужчины в отделе полиции поступило в следственной отдел 12 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, вечером 12 апреля трое сотрудников полиции прибыли в подъезд дома на улице Молодёжной по вызову от местной жительницы. Женщина сообщила о хулиганских действиях её супруга.

Когда приехали полицейские, пьяный мужчина находился в подъезде. Он попытался ударить стража порядка и активно сопротивлялся.

«В связи с противоправными действиями нарушителя один из сотрудников полиции применил физическую силу в виде загиба руки за спину с последующим уложением на пол, удержанием и применением специальных средств — наручников, после чего повалил мужчину на пол», — говорится в сообщении ГСУ СКР.

Мужчину доставили для дальнейшего разбирательства в отделение полиции. Он пожаловался на плохое самочувствие и через некоторое время скончался.

Проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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