Черкесск, , 12:57 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии в 2022 году произойдут большие обновления. В год 100-летия республики в Черкесске появятся несколько новых парковых объектов, будут сданы в эксплуатацию после ремонта новые образовательные учреждения, появится новое освещение на центральной улице Первомайская, обновится автопарк городского транспорта. Об этом сообщил 21 апреля в ходе заседания рабочей группы по празднованию 100-летия Карачаево-Черкесии мэр города Черкесска Алексей Баскаев.

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Так, по словам главы городской администрации, будут открыты новые парки рядом с заводом РТИ, в центре города, на проспекте Ленина вблизи многоквартирного дома №62. На улице Первомайской будет установлена новая иллюминация, ее протяженность будет увеличена до улицы Ворошилова. Украсят праздничной подсветкой деревья и знаки зодиака в пешеходной зоне. Кроме того, в текущем году будет обновлен парк автобусов — на линию выйдут сразу 20 новых автобусов Вектор NEXT на 52 места каждый.

Для детей будут открыты центр молодежного инновационного творчества, а также после ремонта — городская школа искусств и музыкальная школа №3.

Напомним, 12 января 2022 года Карачаево-Черкесия отметила 100-летие со дня образования. Однако масштабные мероприятия запланированы в регионе в сентябре, когда по традиции отмечают День города и День республики.

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