Каир, , 13:02 — REGNUM Министерство внутренних дел Египта разработало план по обеспечению безопасности празднования Пасхи. Об этом 22 апреля сообщает официальная газета Dostor.

Египет армия

По данным журналистов, в Египте Пасху отмечают православная и коптская церкви. В рамках обеспечения безопасности, в больших городах будут развернуты дополнительные силы полиции. Вблизи церквей и мест собрания христиан создаются блокпосты, на которых будут дежурить бойцы спецподразделений египетской полиции, кинологи с собаками и другие специалисты.

Под усиленную охрану будут взяты районы проживания христиан, а также территории, примыкающие к церквям. Во избежание угрозы минирования, из этих районов будут эвакуированы все гражданские автомобили.