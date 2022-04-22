Москва, , 12:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, назначенном на 22 апреля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент традиционно туда приедет и примет участие. Вы знаете, что обычно есть выступление главы государства, выступление генпрокурора, ставятся задачи, анализируются итоги работы за прошедший год», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что мероприятие является ежегодным и было давно запланировано.

Напомним, в 2021 году расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры состоялось 17 марта. Президент тогда указал некоторые упущения в работе ведомства. Он отметил низкую раскрываемость и призвал выяснить причину и устранить замечание.