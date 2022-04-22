Казань, , 12:57 — REGNUM За последние сутки в Татарии иммунизацию от COVID-19 прошли более 1 тыс. человек. Об этом 22 апреля сообщает региональный минздрав.

Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань Mindortrans.tatarstan.ru

Всего привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 2 517 924 человека, в том числе 1057 — за сутки, их них вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 325 человек. Повторно вакцинированы 294 412 жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии выявили 142 831 случай заражения коронавирусом, выздоровели 136 704 пациента, скончались 1958 человек.

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