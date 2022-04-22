Пхеньян, , 12:57 — REGNUM В КНДР раскритиковали предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды «воздать должное» храму Ясукуни и визит бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в храм.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье, опубликованной на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства от имени научного сотрудника Института японских исследований Ра Кук Чхора, отмечается, что 21 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида отправил подношения в храм Ясукуни, а бывший премьер-министр Абэ и «милитаристские изуверы», включая нынешнего председателя комитета по расследованию государственной службы Либерально-демократической партии Японии, совершили молитву.

«Более возмутительным является то, что Абэ – потомок военного преступника – откровенно восхвалил умерших храма Ясукуни как «духов умерших, которые защищали Родину ценой жизни». Это является не чем иным, как разбойнический абсурд, что принимает белое за черное», — говорится в статье.

Научный сотрудник института также отметил, что проведение молитв в храме Ясукуни — это оскорбление в отношении азиатских народов, которых принуждали к бесчисленному страданию и несчастью.

«Япония должна дать себе четкое понятие, что свое безрассудное бесчинство повлечет за собой лишь трагический крах, и поступать благоразумно и аккуратно. Так что ей следует извиниться и оглянуться на свою грешную прошлую агрессивную историю», — подчеркивается в статье.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

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