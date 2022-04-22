Новосибирск, 22 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Новосибирске кикшеринговые компании размещают электросамокаты незаконно. Об этом заявили в мэрии города.

Электросамокат

«Whoosh официально оформила только 28 парковочных площадок в Октябрьском районе, остальные – стихийные», — уточнили в городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что если компании не выполнят условия соглашений, то после 4 мая электросамокаты могут начать изымать.