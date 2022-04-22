Рига, , 12:54 — REGNUM Предоставление гражданства Латвии беженцам с Украины означало бы признание поражения этого государства в войне с Россией. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал председатель фракции партии «Новое Единство» в Сейме (парламенте) Латвии Айнарс Латковскис.

Паспорт гражданина Латвии Office of Citizenship and Migration Affairs of the Government of Latvia

Ранее партия «Прогрессивные» выступила с предложением предоставить беженцам с Украины возможность иметь двойное гражданство, и давать им гражданство Латвии.

«Это популистское предложение партии, и я не удивлюсь, если сами украинцы воспримут его как оскорбительное. У меня сложилось впечатление, что украинцы — патриоты своей земли и народа. Здесь в основном женщины с детьми, которые ждут, когда смогут вернуться», — передаёт слова Латковскиса издание «Дельфи» .

По словам политика, беженцы с Украины значительно отличаются от «экономических беженцев», которых Латвия принимала ранее. Если же кто-то из украинских беженцев захочет остаться в Латвии на постоянное жительство, для этого существует доступная процедура получения гражданства.

Такого же мнения придерживается депутат парламента от партии «Национальное объединение» Эдвинс Шноре. Он считает, что сначала должна проясниться ситуация с ходом военных действий на Украине, и с планами беженцев, а вопрос о предоставлении им двойного гражданства не является приоритетным. По словам депутата, в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение о предоставлении двойного гражданства пока не внесено.