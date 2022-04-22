Москва, , 12:53 — REGNUM Решение о выдаче властями Великобритании лицензии Газпромбанку на деятельность до 31 мая не означает получения странами Запада отсрочки по новой схеме оплаты российского природного газа. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, есть указ президента, где точно зафиксированы сроки», — сказал он в ответ на вопрос о том, является ли предоставление минфином Британии до 31 мая генеральной лицензии попавшему под санкции Газпромбанку на проведение операций отсрочкой по переходу на новую схему расчетов за газ из России.

«И поставки, которые идут сейчас, в апреле, — мы уже говорили, что в мае в какие-то дни будет уже время оплаты. И все будет осуществляться в соответствии с указом президента РФ (Владимира Путина)», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор проведет с главой Европейского совета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин