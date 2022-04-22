Пермь, 22 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Власти Пермского края отказались от идеи размещения музея «Пермский период» на территории бывшей промзоны – завода им. Шпагина. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на минкульт.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

По слова министра культуры Аллы Платоновой, ранее концепция предполагала размещение в культурно-рекреационном пространстве «Завод Шпагина» трех музеев: музея современного искусства, музея пермского периода и художественной галереи.

«Получалось скопление похожих объектов в одном месте, и в общественном резонансе это отмечалось как недостаток. Сегодня концепция уточняется, и, скорее всего, музей пермского периода не найдёт там места. Но, с моей точки зрения, это пойдёт на пользу и Заводу Шпагина, и музею», — сказала глава министерства.

Напомним, на территории бывшей промышленной зоны завода планируется создать культурно-рекреационный кластер. Предполагается, что 37,4 тыс. кв. метров займут площадки для культурно-массовых мероприятий, места для отдыха и образования. Реновация может стоить 15 млрд рублей.