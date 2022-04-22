Москва, , 12:51 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 22 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 644 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 28 случаев больше аналогичного показателя 21 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 616 человек, а днём ранее — у 749 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 9 001 новый случай заражения коронавирусом.

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