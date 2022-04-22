Париж, , 12:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассказал о поставках оружия на Украину, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

В отличие от многих западных союзников, Франция хранила молчание о содержании своих военных поставок в Киев.

Эммануэль Макрон заявил о партии противотанковых ракет «Милан» и самоходных артиллерийских орудий «Цезарь». Объем этой поставки кандидат в президенты не уточнил.

Министерство вооруженных сил недавно изменило свое решение, сообщив в пресс-релизе от 15 апреля о поставке на Украину «средств защиты, оптико-электронного оборудования, вооружения и боеприпасов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что диалог с российским президентом Владимиром Путиным нужно продолжать.

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