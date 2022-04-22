Кабул, 22 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Глава общественно-культурного центра «Тебьян» в Афганистане вышел на свободу после восьми дней содержания под стражей.

Pixabay.com Свобода

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали главу культурного центра «Тебьян» в Кабуле

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», центральный офис общественно-культурного центра «Тебьян» сообщил, что глава офиса ходжат аль-ислам валь-муслимин Яр Мохаммад Рахмати был освобождён через неделю после его ареста разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении добавлено, что Рахмати был вызван 13 апреля в управление разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на следующий день после митинга перед посольством Ирана в Кабуле в поддержку Исламской Республики «для восстановления испорченных афгано-иранских отношений».

Ранее по теме: Центр «Тебьян» в Кабуле опроверг сообщения о закрытии офиса талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Рахмати также сказал в видеообращении, что центр «Тебьян» будет закрыт до тех пор, пока не получит разрешение афганских властей. Он также извинился за слова «невежественный, продажный и шпион», использованные им в день митинга у посольства Ирана в Кабуле.