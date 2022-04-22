Сочи, Краснодарский край, , 12:50 — REGNUM Российская видеоплатформа Yappy (входит в «Газпром-медиа холдинг») выступит официальным партнером международного фестиваля бега Rosa run, который пройдет с 1 по 4 мая на горном курорте «Роза Хутор». Социальная сеть подготовила для гостей и участников мероприятия фирменные призы и специальную программу с участием известных российский блогеров.

Yappy

Активности в бренд-зоне Yappy начнутся за день до старта фестиваля, рассказали в компании. Так, 30 апреля каждый желающий сможет пообщаться с ведущей блогерских мероприятий, креативным продюсером многочисленных каналов экспертов и юмористических шоу Талией Белкой. «Один из моих любимых видов спорта – бег. Он позволяет погрузиться в мысли и улучшает выносливость. Я вообще считаю, если у тебя есть здоровье, будут и силы, чтобы развиваться, совершенствоваться и добиваться целей в любой сфере. А еще тренировки дают мне возможность снимать разные ролики, в том числе и спортивной направленности», — рассказала Талия Белка.

Спортивный праздник поддержит и автор скетчей Руслан Хушт. 1 мая он проведет мастер-класс для гостей и участников мероприятия. 2 мая выступит Саркис Биджоян, известный как создатель юмористических коротких роликов — вайнов, а 3 мая в лектории секретами мастерства поделится блогер-миллионник Евгений Белинский. «Я рад оказаться на таком масштабном фестивале, так как тема спорта мне очень близка: пять лет посвятил боксу, а футбол – моя несбывшаяся мечта. Но я ни о чем не жалею. Спорт научил меня дисциплине, мотивации, умению достигать поставленных целей и многому другому, что сегодня помогает мне развиваться в блогинге», — отметил Евгений Белинский.

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«Лет 10 назад в интернете я увидел человека, который показывал различные элементы и упражнения на турниках. В то время не было особо блогеров, да и вообще, это направление было слабо развито. Тот парень дал мне сильную мотивацию встать с дивана и идти заниматься спортом, а он сам стал известен на весь мир. Поэтому я считаю, что спорт и блогинг – это отличное сочетание, которое способно изменить жизнь многих в лучшую сторону!» — рассказал Руслан Хушт.

«Раньше не бывал на подобных фестивалях, но, думаю, будет весело. Сам в забеге участвовать не планирую, но с удовольствием поделюсь своим опытом и расскажу о том, как делать контент и набрать аудиторию. Ну и, конечно, раскрою пару секретов про привычки, которые помогают мне достигать любых целей», — рассказал Саркис Биджоян.

Помимо мастер-классов и лекций от инфлюенсеров, Yappy организует видеозону, где можно будет сделать фото и записать совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и блогерами. К тренду может присоединиться каждый пользователь приложения. Для этого нужно снять видео и опубликовать его с хештегом мероприятия #ЗабегайвYappy. Наиболее креативные видео попадут в специальную фестивальную видеоподборку.

Также видеоплатформа подготовила оффлайн активности для участников забега и для гостей фестиваля. Каждый желающий сможет принять участие в мини-футболе и других мероприятиях и выиграть памятные призы, а еще – попробовать на вкус фирменный безалкогольный коктейль Yappy.