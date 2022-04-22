София, , 12:47 — REGNUM Официальная София обратилась к руководству Европейского союза с просьбой предоставить дополнительные деньги на размещение, содержание и социальное обеспечение украинских переселенцев, прибывших в Болгарию. Об этом 22 апреля сообщает БНР.

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По предварительным данным, болгарское правительство предлагает использовать для этих целей активы Софии в общем бюджете ЕС.

«Привлечение соответствующего финансирования позволит экономике Болгарии избежать кризиса», — говорится в заявлении правительства страны.

Общая сумма запрашиваемых средств не уточняется.

Ранее с подобной просьбой к Брюсселю обратились Румыния, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.