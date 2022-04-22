Болгария просит у ЕС деньги на содержание беженцев с Украины
София, 22 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Официальная София обратилась к руководству Европейского союза с просьбой предоставить дополнительные деньги на размещение, содержание и социальное обеспечение украинских переселенцев, прибывших в Болгарию. Об этом 22 апреля сообщает БНР.
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Флаг ЕС
По предварительным данным, болгарское правительство предлагает использовать для этих целей активы Софии в общем бюджете ЕС.
«Привлечение соответствующего финансирования позволит экономике Болгарии избежать кризиса», — говорится в заявлении правительства страны.
Общая сумма запрашиваемых средств не уточняется.
Ранее с подобной просьбой к Брюсселю обратились Румыния, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.