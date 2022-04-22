Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Очередную волну коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге ожидают после майских праздников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 22 апреля начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

По ее словам, как и весной 2021 года, очередной эпидподъем ожидается после майских праздников, когда люди массово выходят на улицу, встречаются, общаются. А пока ситуация с коронавирусом в городе стабильная.

«Сейчас ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась, конечно, она никуда не делась, но стабилизировалась», — заметила Катаева и выразила надежду, что циркулирующие в городе на Неве штаммы «Омикрон» и «Стелс-Омикрон», которые протекают в легкой форме, не сменятся более тяжелыми разновидностями коронавируса.

Напомним, что медики призывают горожан обезопасить себя и близких от тяжелого течения заболевания вакцинацией от COVID-19, а также ревакцинацией. В настоящий момент привилось чуть более 3 млн петербуржцев, в том числе 3,4 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

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