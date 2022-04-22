Ярославль, 22 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Ярославля, который в кустарных условиях производил, а затем продавал алкоголь. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

Мужчина 1985 года рождения оборудовал подпольный цех в арендуемой хозяйственной постройке в Заволжском районе Ярославля.

«В подпольном цеху сотрудниками полиции была обнаружена и изъята производственная тара, средства укупорки потребительской тары, этиловый спирт, готовая продукция. Установлено, что обвиняемый осуществлял производство, смешивая необходимые ингредиенты, затем разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам и банкам. Лицензии на оборот (производство, хранение, перевозку и продажу) алкогольной продукции он не имел», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Изготовленный алкоголь мужчина сбывал в небольших магазинах Ярославля. Всего сотрудники полиции изъяли более 400 литров контрафакта.

Кроме того, обвиняемый торговал сигаретами без акцизных марок. У него в ходе обысков изъяли 407 пачек. Мужчина признал свою вину, дело передано в суд.