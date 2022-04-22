Москва, 22 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Курильские острова, на которые претендует Япония, являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков ответил на заявление Японии, признавшего Курилы «оккупированными» территориями. По словам Пескова, все четыре острова являются неотъемлемой частью РФ.

Ранее МИД Японии впервые с 2003 года впервые обозначил юг Курильских островов как «незаконно оккупированные» территории.