Москва, 22 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине быстро приспособились к манере противника и сменили тактику. Об этом 22 апреля заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ Рустам Миннекаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Средства массовой информации сейчас много говорят о каких-то провалах наших Вооруженных сил. Но это не так. В первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадают в заранее подготовленные засады и несут потери. Но российские Вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», — цитирует его РИА Новости.

Миннекаев добавил, что Минобороны РФ постоянно сообщает об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов ВСУ, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.

Вместе с тем при нанесении этих ударов российские военные никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава ВСУ.

«Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве очевидно», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.