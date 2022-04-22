В ЦВО заявили об очевидном превосходстве ВС России над ВСУ
Москва, 22 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине быстро приспособились к манере противника и сменили тактику. Об этом 22 апреля заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ Рустам Миннекаев.
Миннекаев добавил, что Минобороны РФ постоянно сообщает об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов ВСУ, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.
Вместе с тем при нанесении этих ударов российские военные никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.