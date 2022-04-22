Нальчик, 22 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии будут капитально отремонтированы в течение пяти лет 63 школы. Почти треть запланированных работ будет проведена уже в текущем году, сообщил 21 апреля глава республики Казбек Коков.

Https://www.admpereslavl.ru И снова ремонт

«Все намеченные на 2022 год объекты строительства и капитального ремонта реализуем в соответствии с утвержденными графиками. По федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» строим сразу десять новых школ. В течение пяти лет капитально отремонтируем 63 школы, из них в этом году — 19», — написал Коков в своем Telegram-канале.

Помимо этого, как отметил глава республики, за последние три года в Кабардино-Балкарии было создано в рамках нацпроекта «Демография» «2825 мест в 50 образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет». При этом план по 100%-ной доступности дошкольного образования субъект РФ выполнил еще в 2021 году.