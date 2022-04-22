Пекин, 22 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Группу двадцати (G20) следует использовать для обсуждения экономики, а не конфликта на Украине. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 22 апреля на брифинге в ответ на заявление стран G7 против участия России в мероприятиях G20.

China News Service Чжао Лицзянь

По его словам, в Пекине не оставили без внимания заявление стран Группы семи. В «семёрке» ранее выразили сожаление из-за участия России в международных форумах, в том числе во встречах «Большой двадцатки».

«Большая двадцатка» и соответствующие международные организации являются площадками для обсуждения международных финансово-экономических вопросов, а не украинской проблемы», — сказал Чжао.

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