Кабул, 22 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана решительно осудил нападение на шиитскую мечеть в Мазари-Шарифе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Себгатулла Ахмади, представитель фронта, написал в «Твиттере», что атака была «точечной». Ахмади добавил, что фронт выразил «отвращение» к этому преступлению, которое «коренится в идеологии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Представитель фронта сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не могут «контролировать террористов-смертников, которых они создали для совершения преступлений и террора».

«Мы возлагаем на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямую ответственность за эту организованную бойню и преступления против человечности», — подчеркнул Ахмади.

Напомним, ответственность за нападение на шиитскую мечеть в Мазари-Шарифе взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительным данным, в результате взрыва погибло более 50 человек, ещё 80 получили ранения.