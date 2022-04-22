Чебоксары, 22 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 21 апреля, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 78 268 случаев заражения коронавирусом. Что касается суточной статистики, то 20 апреля официально выявлено 38 носителей инфекции, 21 апреля – 41.

Переболел ковидом в Чувашии 71 041 пациент, в том числе 21 апреля вылечились 519 человек. Напомним, что ранее двое суток подряд (19 – 20 апреля) вылечивались и выписывались по 509 человек.

Госпитализированы в ковидные стационары ещё 48 пациентов с коронавирусом, в то время как сутками (20 апреля) таковых было 33.

Число жертв пандемии достигло 4591 человека, из них 22 апреля умерли три ковид-больных.

Согласно представленной информации, доля выздоровевших в Чувашии составляет 5,87%, уровень смертности от ковида – 90,77%.