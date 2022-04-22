В Чувашии вылечились от ковида ещё 519 человек
Чебоксары, 22 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По информации на 21 апреля, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 78 268 случаев заражения коронавирусом. Что касается суточной статистики, то 20 апреля официально выявлено 38 носителей инфекции, 21 апреля – 41.
Переболел ковидом в Чувашии 71 041 пациент, в том числе 21 апреля вылечились 519 человек. Напомним, что ранее двое суток подряд (19 – 20 апреля) вылечивались и выписывались по 509 человек.
Госпитализированы в ковидные стационары ещё 48 пациентов с коронавирусом, в то время как сутками (20 апреля) таковых было 33.
Число жертв пандемии достигло 4591 человека, из них 22 апреля умерли три ковид-больных.
Согласно представленной информации, доля выздоровевших в Чувашии составляет 5,87%, уровень смертности от ковида – 90,77%.