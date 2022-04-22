Москва, 22 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Продолжение мирных переговоров с Японией по мирному договору затрудняет попадание этой страны в список недружественных. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что Япония стала недружественной страной для РФ, говорить о продолжении переговоров по мирному договору весьма трудно.

Также пресс-секретарь президента оценил заявление японского МИД, назвавшего часть Курил «незаконно оккупированной» территорией.

Песков отметил, что острова являются неотъемлемой частью России.