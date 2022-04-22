Москва, 22 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Самые главные составляющие женского счастья — это семья и материнство, в этом уверены по 19% жительниц России. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из личного архива Алисы Журавской Материнство

Также в представлениях опрошенных женское счастье заключается в достатке (16%), здоровье родных и близких (15%, в гармонии в отношениях с партнёром (15%), в самореализации (10%).

Чувствуют себя абсолютно счастливыми в материнстве 92% женщин. Счастье в материнстве они оценивают выше, чем в других сферах жизни — среднем 8,73 балла из 10). На втором месте — счастье в отношениях с партнёром (7,79 балла). На третьем — удовлетворённость отношениями с родными и близкими (7,6 балла).

Интернет-опрос проведён 5–10 марта 2022 года среди 1248 жительниц России в возрасте 18-45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство женщин репродуктивного возраста (88% среди 18-45-летних) хотели бы иметь детей.

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