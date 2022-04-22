Бельцы, Молдавия, 22 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Члены делегации Приднестровья на очередные переговоры в Бендерах в рамках Объединённой контрольной комиссии (ОКК) 22 апреля прибыли, надев запрещённые в Молдавии георгиевские ленты. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Георгиевская лента

«Мы не приветствуем те решения, которые были приняты в Молдове, как люди, которые помнят и чтят заслуги и подвиги своих отцов», — сказал журналистам сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Он заявил, что делегаты от ПМР будут постоянно приходить на заседания ОКК с георгиевскими лентами. Отмечается, что сегодня представители молдавской стороны в ходе заседания перешли на оскорбления.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля уже официально ввели закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции предупредили, что штрафовать будут в том числе ветеранов 9 мая.