Москва, , 12:38 — REGNUM Даже доли правды нет в заявлениях американского Госдепа о том, что президента России Владимира Путина якобы «дезинформируют» по ситуации в Мариуполе. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии министерства обороны, которую докладывал министр обороны Шойгу (Сергей) на встрече с президентом Путиным», — сказал представитель Кремля.

При этом ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские нацисты продолжают удерживать Мариуполь и назвал «дезинформацией» слова министра обороны России Шойгу о том, что его городская часть занята силами Донецкой Народной Республики (ДНР) и военными ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о Министерство обороны России опубликовало новый список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.