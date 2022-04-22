Волгодонск, Ростовская область, , 12:36 — REGNUM В Волгодонске (Ростовская область) два человека пострадали в ДТП с тепловозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась примерно в 23:00 мск 21 апреля на улице Портовой. Водитель Hyundai Creta, по предварительным данным, пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с маневровым тепловозом. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.