Волгодонск, Ростовская область, 22 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Волгодонске (Ростовская область) два человека пострадали в ДТП с тепловозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась примерно в 23:00 мск 21 апреля на улице Портовой. Водитель Hyundai Creta, по предварительным данным, пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с маневровым тепловозом. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.