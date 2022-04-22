Тихвин, Ленинградская область, 22 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В городе Тихвин Ленинградской области продолжает повышаться уровень воды в реке Тихвинка, показания приближаются к отметке «опасные явления», сообщают 22 апреля в пресс-службе городской администрации.

vk. com/tikhvin_rajon Река Тихвинка подтопила мост в Тихвине (группа в «ВК» «Администрация Тихвинского района» автор фото: Александр К.)

«480 см — уровень воды в Тихвинке. Со вчерашнего дня вода поднялась на 17 см», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отметка подъема воды, которая считается «опасным явлением» для реки Тихвинка, составляет 500 см.

Напомним, что несмотря на аномальное количество снега, выпавшего минувшей зимой, уровень воды во время паводка в Ленинградской области не поднимался до критических отметок. Паводок в этом году в Ленобласти в целом проходит в показателях, близких к многолетней норме, как по уровню воды, так и по срокам.