Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. К отмечаемому в 2022 году 350-летию со дня рождения императора Петра I на украшение Санкт-Петербурга потратят более 12 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Пётр I в латах (фрагмент). Портрет кисти Жан-Марка Натье. 1717

Заказчиком оформления выступил центр рекламы и праздничного оформления Петербурга. Согласно планам установки украшения, подрядчик должен предоставить оборудование до 30 мая 2022 года, а на его монтаж будет отведена неделя, с 31 мая по 6 июня.

Объекты будут представлять собой стенды и панно. Также в городе появится конструкция из трёх кубов, поставленных друг на друга. На них нанесут изображения императора и другие элементы.

Украшения появятся на фасаде Гостиного двора, а также будут размещены отдельно на Пироговской набережной. Будет задействовано здание Конюшенного ведомства и здание Биржи.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 11 мая 2022 года. Затем, 16 мая, будет выбран подрядчик, который поставит городу необходимые объекты.