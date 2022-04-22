Пермь, , 12:33 — REGNUM В Перми построят детскую железную дорогу. Это будет 26-й объект подобного рода в России, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД).

Детская железная дорога KISoloG

В 2023 году появится железнодорожный путь от станции Пермь-I до будущего учебно-экспозиционного центра. На следующих этапах построят узкоколейную экскурсионную железную дорогу и учебно-экспозиционный центр с музеем и уникальным круговым депо – по подобию круговых депо железных дорог XIX века. На втором этаже центра откроют учебные лаборатории и кабинеты по моделям кванториума. Планируется, что проект реализуют к концу 2025 года.

Детская дорога пройдет вдоль реки Кама. Протяженность железнодорожной ветки составит 4 километра. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь-I до Мотовилихи, через остановочный пункт Набережная. Для перевозок пассажиров задействуют три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Железная дорога может быть включена в туристические маршруты Перми.