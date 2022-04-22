Москва, , 12:33 — REGNUM Ключевыми рисками для экономики США в сложившейся ситуации можно назвать высокую инфляцию и геополитические проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев.

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«Американской экономике вряд ли грозит рецессия по итогам 2022 года. Скорее всего, реальный ВВП вырастет на 2-4%, – сказал Моисеев. — Ключевыми рисками для экономики США в текущей ситуации можно назвать высокую инфляцию, а также геополитические риски. Экономика Штатов сейчас достаточно устойчива, чтобы успешно противостоять новым вызовам. Однако незначительные риски рецессии после 2022 года все равно присутствуют».

Как полагает Моисеев, в первую очередь они связаны с энергетическим кризисом, толкающим на многолетние максимумы цены на нефть и газ.

«Последствия ощущаются уже сейчас. Так, США придется распечатать стратегический запас нефти для увеличения поставок на 1 млн баррелей в сутки. А что будет, когда запас иссякнет, а цены на нефть не снизятся до комфортного уровня? Это создаст новую волну инфляционного давления, снижающего рентабельность бизнеса. Тогда Штатам придется туго, и риски рецессии существенно увеличатся», – полагает Моисеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил, что политика ФРС США привела к «инфляционному шторму» в американской экономике.

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