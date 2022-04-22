Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:34 — REGNUM В Новокузнецке пройдёт второй Международный шахтерский Сабантуй. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 22 апреля, с организаторами осмотрел площадку для проведения праздника — музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Сабантуй Bugulma.tatar.ru

«Три дня назад с президентом Татарии договорились о проведении в Кузбассе Международного шахтерского Сабантуя. Он подтвердил, что лично будет присутствовать на празднике, — прокомментировал Цивилёв. — Это праздник для всех национальностей, участвовать могут все желающие».

Праздник ориентировочно пройдёт в конце июня.