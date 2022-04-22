Улан-Удэ, , 12:32 — REGNUM Балетная труппа Бурятского театра оперы и балета пополнилась балериной Анастасией Никольской из Донецка. Ранее она выступала в Донецком Академическом театре оперы и балета, сообщила министр культуры республики Соёлма Дагаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Никольская. Бурятский театр оперы и балета Цитата из видео на странице Соёлмы Дагаевой в соцсети «ВКонтакте»

По словам министра, Анастасия исполняла ведущие партии в таких спектаклях, как «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». В Улан-Удэ она уже познакомилась с труппой и начала репетиции. Зрители её смогут увидеть 28 и 29 апреля на концерте «Посвящение», где она исполнит вариацию из балета «Пахита».

У руководства театра на Анастасию Никольскую большие планы. В частности, её будут готовить к 14-му международному конкурсу артистов балета в Москве в честь 95-летия хореографа Юрия Григоровича.

«Впервые в истории нашего театра оперы и балета для сохранения творчества балерины, мы приняли решение с художественным руководителем Донецкого театра оперы и балета Вадимом Писаревым объединить в пару с нашим артистом Алдаром Болтановым. Они вместе с Настей выступят в конкурсе», — написала Соёлма Дагаева.